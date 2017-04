งานแสดงสินค้า Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Spring 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า National Exhibition and Convention Center (Shanghai) มีผู้แสดงสินค้า 3,341 รายจาก 26 ประเทศและภูมิภาค และผู้เข้าชมงาน 71,000 คนจาก 103 ประเทศทั่วโลกเลือกชมสินค้าและเจรจาธุรกิจ ซึ่งงานครั้งนี้จัดพร้อมกับงาน Yarn Expo, CHIC and PH Value