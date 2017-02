งานแสดงสินค้าแฟชั่น Hong Kong Fashion Week for Fall/Winter 2017 ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้า Hong Kong Convention and Exhibition Centre โดย Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ภายใต้ธีมงาน "Hall of Games" พร้อมเพิ่มโซนใหม่ Fashionable Sportswear และ Denim & Casual Wear ได้ต้อนรับผู้เข้าชมกว่า 15,000 คนจาก 77 ประเทศทั่วโลกเข้าเยี่ยมชม เลือกหาซัพพลายเออร์ และเจรจาธุรกิจภายในงาน