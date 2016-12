Intertextile Shanghai Apparel Fabrics Autumn 2016 Edition

งาน Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Autumn 2016 ครั้งล่าสุดต้อนรับผู้เข้าชมงานกว่า 73,000 คน

งานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ National Exhibition and Convention Center (Shanghai) ประเทศจีน โดย Messe Frankfurt (HK) Ltd, The Sub-Council of Textile Industry (CCPIT), และ China Textile Information Centre มีผู้ออกงานราว 4,551 รายจาก 29 ประเทศและภูมิภาคบนพื้นที่กว่า 260,000 ตารางเมตร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ Fabrics, Fibres/yarns, Textile-related, Accessories, Lingerie Accessories, Fashion Accessories และจำนวนผู้เข้าชม 73,927 จาก 90 ประเทศและภูมิภาคที่เข้ามาเลือกชมสินค้า และเจรจาธุรกิจภายในงาน