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22 December 2016 11:34AM
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Intertextile Shanghai Apparel Fabrics Autumn 2016 Edition

06 Dec 16 ,  Administrator
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งาน Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Autumn 2016 ครั้งล่าสุดต้อนรับผู้เข้าชมงานกว่า 73,000 คน

 

งานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ National Exhibition and Convention Center (Shanghai) ประเทศจีน โดย Messe Frankfurt (HK) Ltd, The Sub-Council of Textile Industry (CCPIT), และ China Textile Information Centre มีผู้ออกงานราว 4,551 รายจาก 29 ประเทศและภูมิภาคบนพื้นที่กว่า 260,000 ตารางเมตร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ Fabrics, Fibres/yarns, Textile-related, Accessories, Lingerie Accessories, Fashion Accessories และจำนวนผู้เข้าชม 73,927 จาก 90 ประเทศและภูมิภาคที่เข้ามาเลือกชมสินค้า และเจรจาธุรกิจภายในงาน


 

73,927[1] buyers from over 90 countries and regions

[1] Including those who registered for the concurrent Yarn Expo Autumn, PH Value and CHIC fairs, and also attended Intertextile Shanghai.

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Cover Story :

Specialty Fibers Business Outlook

May - Jun 2016

Issue no.TD 204

 
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