เมื่อ UNIQLO เร่งพัฒนา “ยีนส์ญี่ปุ่น” สู้ “ยีนส์อเมริกา” หวังครองตลาดโลก

แม้ว่า “ยีนส์” (Jeans) มีต้นกำเนิดและโด่งดังมาจากฝากประเทศสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไร ยูนิโคล่ (UNIQLO) แบรนด์จากแดนอาทิตย์อุทัย ดูท่าจะไม่หวั่นกับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ด้วยซ้ำ ด้วยการส่งสัญญานรุกเข้าตลาดนี้อย่างเต็มตัว ผ่านความแข็งแกร่งในเแบรนด์เสื้อผ้าไลฟ์สไตล์จากญี่ปุุ่น บวกกับนานานวัตกรรมและ Know-How ด้านยีนส์ที่ได้นำมาจัดแสดงในงานแถลงข่าว UNIQLO LifeWear day คอลเลคชั่น Spring/Summer 2017 ณ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Lifewear ทำไมเราต้องแต่งตัว ??

จากหนังโฆษณาคอร์เปอเรทโกลบอลตัวแรกและล่าสุด The Science of Lifewear ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบสโลว์โมชั่น พร้อมกับต้องการสื่อถึงคำว่า Lifewear ซึ่งเป็นความตั้งใจและปรัชญาหลักของ UNIQLO ที่จะค่อยตั้งคำถามว่าทุกวันนี้เราแต่งตัวกันทำไมและเพื่ออะไรอยู่ตลอดเวล่ พร้อมกับ UNIQLO จะมุ่งมั่นทำเสื้อผ้าเพื่อให้ชีวิตทุกคนดีขึ้น โฆษณาชิ้นนี้สร้างสรรค์โดยเอเยนซี่ Droga5 New York

